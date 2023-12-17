ضبط وحجز حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

MENAFN - Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كودارها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع المنسق الأمني و وزارة الداخلية / محافظ البلقاء و كوادر الامن العام -شرطة غرب البلقاء وقوات الدرك ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الشونة الجنوبية بالقرب من المغطس داخل احدى المزارع في منطقة الشونة الجنوبية.

يأتي ذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة لوحدة الرقابة والاحواض الجوفية لدى سلطة المياه في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية و الاجهزة الامنية المختصة.

وبالتفاصيل بينت سلطة المياه انه بناء على معلومات من الفرق الميدانية تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع محافظ البلقاء وشرطة غرب البلقاء -الامن العام والدرك وتجهيز كوادر مديرية الاحواض المائية ومديرية المشاغل والصيانة ومداهمة الموقع وتم ضبط الحفارات وحجزها لدى مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون.

واكدت سلطة المياه على ان حملتها التي أطلقتها بداية العام بالتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس القضائي مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات داعية جميع الاخوة المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم 065600180 الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة، معربة عن شكرها للتعاون البناء من قبل محافظ البلقاء وكوادر المحافظة وشرطة غرب البلقاء والدرك باسناد طواقم المياه لتمكينهم من القيام بواجباتهم .