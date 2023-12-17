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النقابات المهنية تعزي بوفاة مصور الجزيرة أبودقة

12/17/2023 4:21:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدمت النقابات المهنية تعازيها باستشهاد مصور الجزيرة في غزة سامر أبو دقة الذي استشهد جراء قصف صهيوني خلال تأديته واجبه المهني والوطني.
جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي لرئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني.
واعربت النقابات عن تعازيها لعائلة ابودقة وللعاملين في القناة، وتمنت الشفاء العاجل للإعلامي وائل الدحدوح.
واثنت النقابات على الجهد الوطني العظيم الذي تقوم به القناة في تغطية الأحداث في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.
وعبرت النقابات المهنية عن إدانتها لاستهداف العدو الصهيوني للاعلاميين وخاصة في قناة "الجزيرة"
وعبرت عن تضامنها ودعمها لها.
واكدت ان هذه الجريمة هي استمرارا لجرائم العدو الصهيوني ضد الإنسانية وحرية الصحافة، وانتهاكا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت النقابات في رسالتها ان قناة "الجزيرة " قناة إعلامية مثلها مثل باقي القنوات والمنابر الاعلامية التي تؤدي رسالتها الإعلامية بمهنية هدفها نقل الواقع وفضح ما يقوم به العدو الصهيوني من حرب إبادة شاملة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين، اضافة الى تدمير وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ومحاصرة المستشفيات وقصفها مما أخرج معظمها عن الخدمة، ومنعه الغذاء والمياه والدواء والمحروقات عن مئات الآلاف من أبناء شعبنا في غزة.
واضافت ان هذا الاجراء هو مقدمة لتدجين وسائل الإعلام التي تفضح جرائم العدو وعدوانه العنصري بحق أبناء شعبنا.
واكدت النقابات دعمها لقناة في ممارسة حقها في التغطية الاعلامية التي كفلتها لها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعت النقابات أحرار العالم ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الاعلامية والنقابية والاتحادات الدولية والعربية والإقليمية المختصة بحقوق الإنسان والعمل الإعلامي بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه هذا الشكل الإجرامي من إرهاب العدو الصهيوني، الذي يستهدف الحقيقة ويعمل بدموية لقتل الصورة والصوت.
كما دعت الى ضرورة العمل على وضع حد لغطرسة العدو الصهيوني وجرائمه ومجازره المتمادية، و فضح كل ما يمارسه هذا العدو ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، من خلال كافة الوسائل الاعلامية المتاحة.

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