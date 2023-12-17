جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وإصابة 5 جنود في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.



وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.



وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 453 قتيلا، وفق بيانات اسرائيلية.- (بترا)