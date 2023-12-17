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جيش الاحتلال: حسم المعركة ضد القسام سيستغرق أشهرا

12/17/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي تقديرات في الجيش تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.

من جهته أوضح مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 35 جنديا جريحا 8 منهم حالتهم خطيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن ضابطين اثنين قتلا مساء أمس السبت خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وأشار البيان إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 453 قتيلا، وفق بيانات اسرائيلية.

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