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الأمانة تنظم يوما علميا للزراعة الحضرية والأمن الغذائي

12/17/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة الألمانية الأردنية، و بتمويل من الحكومة اليابانية يوما علميا للزراعة الحضرية المستدامة والأمن الغذائي كجزء من الأنشطة المعرفية لمشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان.

ويهدف تنظيم اليوم العلمي الذي عقد بمشاركة مجموعة من الخبراء في الزراعة الحضرية والأمن الغذائي الى تعزيز الوعي بالأمن الغذائي العالمي، ومناقشة الفرص و التحديات التي تواجه الزراعة الحضرية، وتسليط الضوء على الممارسات الفعالة لإدارة الأراضي و المياه.

اضافة الى تعزيز المشاركة المجتمعية و المساواة بين الجنسين، والدعوة للسياسات الداعمة للزراعة الحضرية والتأكيد على دور البحث العلمي وتبني التكنولوجيا.

بدورها قالت نائب مدير المدينة للشؤون الصحية والزراعية في الأمانة الدكتورة ميرفت مهيرات ان عمان تشهد تحولا حضريا ملحوظا لذا وضعت الأمانة خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢- ٢٠٢٦ و خطة تغير المناخ و خطة مدينة خضراء بما يتناسب مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيتها المستقبلية في تعزيز التنمية المستدامة و تحقيق مجتمعات حضرية أكثر استدامة، و تحقيق التوازن بين التقدم الحضري وحاجات البيئة والمجتمع.

وأضافت اننا نسعى من خلال عقد الجلسات العلمية البناءة الى تحفيز التفكير وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي، وتشكيل مجتمع علمي ديناميكي،وتحويل التحديات إلى فرص وبناء مستقبل أفضل لمدينة عمان

وشارك في جلسات اليوم العلمي الذي عقدت فعالياته في مركز الحسين الثقافي مدير برنامج البيئة و التغير المناخي و الحد من مخاطر الكوارث في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، وعميد كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها في الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور قاسم عبد العال كمتحدثين رئيسيين.

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