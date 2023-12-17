Sunday, 17 December 2023 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الأركان الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل 3 محتجزين في غزة

12/17/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مسؤوليته عن قتل 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين.
وقال، في مقطع فيديو نشر على منصة ((إكس))، ليل السبت: ((الجيش وأنا، بصفتي قائده، مسؤولان عما حدث وسنفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى في مستقبل القتال)).
وأوضح أنه يجب عدم إطلاق النار على الأشخاص الذين يحملون رايات بيضاء ويريدون الاستسلام. وشدد هاليفي على أن قواعد الاشتباك انتهكت عندما قُتل المحتجزون. واعترف هاليفي بأن ((المحتجزين الثلاثة فعلوا كل شيء لجعلنا نتعرف عليهم على هذا النحو... لقد خلعوا قمصانهم حتى نتمكن من رؤية أنهم لم يكونوا يرتدون أحزمة ناسفة، وكانوا يحملون راية بيضاء)).
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجنود كانوا في منطقة قتال نشطة. وينشط المسلحون هناك بملابس مدنية، وكل قرار يمكن أن يحدث فرقاً بين الحياة والموت يتخذ في جزء من الثانية.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق، أن الثلاثة خرجوا من مبنى على بعد عشرات الأمتار. وبحسب التقرير، شعر أحد الجنود بالتهديد وأطلق النار.
وشنت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً على قطاع غزة في أعقاب هجوم شنته حركة ((حماس)) الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود، وهو ما نتج عنه مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
وكان الهجوم البري قد سبقه وصاحبه قصف جوي. ووفقاً لـ((حماس))، فقد قتل نحو 18 ألفاً و700 شخص غالبيتهم من المدنيين.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، مقتل المحتجزين بأنه ((مأساة لا تحتمل)).
يشار إلى أنه وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن 112 شخصاً أخذوا من إسرائيل لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وقال مكتب نتنياهو إن ((حماس)) لم تفرج بعد عن جثث 20 شخصاً أخذوا في 7 أكتوبر الماضي. وتظاهر المئات مساء الجمعة، بشكل عفوي في تل أبيب احتجاجاً على مقتل المحتجزين.
وتظاهر المحتجزون المفرج عنهم وعدد من أقارب الذين لا يزالون محتجزين، ومئات من المؤيدين لهم، مساء السبت، في تل أبيب، مطالبين نتنياهو ببذل مزيد من الجهود من أجل إطلاق سراح بقية الأشخاص المحتجزين في غزة.
وكان الأهالي قد تجمعوا في ساحة أمام متحف الفنون وسط المدينة، والتي أطلق عليها منذ ذلك الحين اسم ((ساحة المحتجزين))، كما فعلوا مرات عديدة منذ بدء الحرب.
واتهم نعوم بيري، من أقارب أحد المحتجزين في غزة، حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، بالزعم بأن الضغط العسكري ضروري للإفراج عن المحتجزين. واشتكى بيري من أنه ((خلال ذلك (الضغط العسكري)، نستعيد مزيداً من المحتجزين، ولكن كجثث)). ودعا متظاهرون آخرون في المسيرة الاحتجاجية الحكومة، إلى وضع خطة لإنقاذ المحتجزين.
لكن نتنياهو أكد، في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب بعد ذلك، ضرورة مواصلة الضغط العسكري على ((حماس)) لضمان ((النصر)) وعودة جميع المحتجزين.
وقال نتنياهو: ((نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار حتى النهاية، حتى ندمر (حماس) ونعيد جميع محتجزينا)).
وبعد التجمع أمام المتحف، سار المشاركون في المظاهرة إلى وزارة الدفاع القريبة، حيث كانت حكومة نتنياهو الحربية تجتمع. وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها: ((أعيدوهم إلى الوطن الآن)).
وقال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز 80 فلسطينياً على الأقل في مستشفى كمال عدوان بجباليا شمال قطاع غزة. وكتب الجيش، على ((تلغرام))، يوم السبت، أن حركة ((حماس)) أساءت استخدام المستشفى واستغلته كمركز قيادة وتحكم. ونشر الجيش صوراً لرجال عراة الصدر، فيما حمل الجنود البنادق فوق رؤوسهم.
وأشار الجيش إلى أن بعض المحتجزين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر. وتابع أنه تم أيضاً العثور في المستشفى على أسلحة مخبأة داخل معدات طبية مثل حضانات الأطفال المبتسرين. وأظهر مقطع مصور للجيش جندياً إسرائيلياً يفتش جهازاً طبياً، ويعثر على مسدس وذخيرة. ولم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومات حتى الآن.
وقتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران في هجوم بمسيرة انطلقت من لبنان على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وأكد الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن مسيرة محملة بالمتفجرات قصفت قرية مارغليوت. وقال الجيش إن الدفاع الجوي الإسرائيلي تمكن من اعتراض جسم طائر معادٍ ثانٍ من لبنان في الصباح. ورداً على ذلك، هوجمت أهداف في لبنان.
وانقطعت خدمات الاتصالات في قطاع غزة، يوم السبت، لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان ((بالتل)) و((جوال))، ومقرهما الضفة الغربية، يوم الخميس، بأن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع الساحلي المحاصر توقفت عن العمل. والسبب الذي قدمتاه هو ((العدوان الإسرائيلي المستمر)).-(وكالات)

MENAFN17122023000072011014ID1107609916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث