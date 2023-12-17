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الكويتيون يشيعون جثمان الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير

12/17/2023 4:21:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقيمت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان سمو أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 86 عاما.


ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صورا لوقائع صلاة الجنازة ووصول الجثمان، وكتبت أن سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تقدم صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على أمير البلاد الراحل (أخيه).


ونقل تلفزيون الكويت مراسم التشييع على الهواء مباشرة من مسجد بلال بن رباح، في منطقة الصديق، بعدها تم نقل الجثمان إلى مقبرة الصليبخات، حيث يوارى الثرى.-(بترا)


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