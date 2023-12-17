استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد مراسل الجزيرة باستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.
ويوم أمس السبت مرصد "نت بلوكس" إنها المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر.
وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.
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