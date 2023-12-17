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استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع في غزة

12/17/2023 4:20:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مراسل الجزيرة باستمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ويوم أمس السبت مرصد "نت بلوكس" إنها المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر.

وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.

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