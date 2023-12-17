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هل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة من الخوف؟

12/17/2023 4:20:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت العديد من الأفلام أنه عندما يتعرض الإنسان إلى حالة خوف شديدة، فإن شعره يتحول إلى اللون الأبيض بشكل شبه فوري، فهل هذا الأمر حقيقي فعلا، وهل يمكن للشعر أن يشيب في دقيقة واحدة عند التعرض للخوف الشديد؟


لماذا يشيب شعر الإنسان؟

من المعروف أن عملية تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض هي عملية فسيولوجية تدل على التقدم في العمر، حيث يبدأ ذلك في العام الـ40، ويزداد بشكل كبير في الـ50.


وهناك هرمون يدعى "الميلانين" وهو المسؤول عن لون الشعر، وعندما يتقدم الإنسان في العمر يقل إفراز هذا الهرمون في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى تخلي الشعر عن لونه ورجوعه إلى اللون الأبيض.


هل يمكن للشعر أن يشيب من الخوف؟
يمكن للشعر أن يشيب في حال تعرض الإنسان إلى موقف مخيف، ولكن ليس بشكل شبه فوري، قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا تصل لأسابيع وحتى أشهر، ولكن من المستحيل، كما تظهر بعض الأفلام، الانتقال إلى اللون الأبيض بشكل فوري، وفق قناة "عالم العلوم" التي تبث أخبارها عبر خدمة "أخبار ياندكس".


الخوف والتوتر النفسي يمكن أن يؤديا إلى تلف الخلايا ويمكن أن يؤديا أيضا إلى تشنج في الأوعية التي تغذي الشعر، والذي بدوره يؤدي إلى عدم وصول هرمون "الميلانين" إلى الخلايا، وبالتالي ظهور الشيب.

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