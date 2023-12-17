دراسة: نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام



وكشف باحثون من جامعة كولومبيا أن شكل ملامح وجه المتهمين تكشف الحكم عليهم بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.



وتم عرض المئات من الصور الفوتوغرافية لنزلاء فلوريدا الذين أدينوا بالقتل، على هيئة محلفين وهمية في التجربة.



وتم الحكم على بعض ملامح الوجه - مثل الشفاه المقلوبة والحواجب الكثيفة - بأنها غير جديرة بالثقة وأكثر عرضة للحكم عليها بالإعدام.



وقال المعد الرئيسي جون فريمان، في بيان صحفي: "تعزز هذه النتائج العمل السابق الذي مفاده أن الصور النمطية للوجه قد يكون لها آثار كارثية في العالم الحقيقي، ولكن الأهم من ذلك أنها توفر طريقا محتملا نحو مكافحة هذه الأنواع من التحيزات".

وطلب الباحثون من 1400 مشارك متطوع الحكم على الصور الفوتوغرافية لـ 400 سجين أبيض، مدانين بارتكاب جرائم قتل، حُكم على 200 منهم بالسجن مدى الحياة، و200 آخرين بالإعدام.



ثم طُلب من المشاركين تعيين كلمات مستهدفة لكل صورة: الجدارة بالثقة واللطف والدفء وعدم الجدارة بالثقة والقسوة وغير السارة.



ووجد الفريق أن 95% من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام اعتبروا "غير جديرين بالثقة" بناء على مظهرهم فقط، حيث كان لدى الكثير منهم حواجب كثيفة وشفاه منسدلة.



وتم إجراء هذه النتائج قبل أن يتلقى المشاركون تدريبا على تحيزات الوجه، ما يشير إلى أنه يجب أن يكون جزءا من بروتوكول المحلفين.



وجاء في الدراسة: "إذا كانت هناك أحكام لاحقة متحيزة للصور النمطية للوجه، فإن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن لديها القدرة على إعادة رسمها وتفكيكها بمرونة".



وقال الباحثون إنهم يجرون دراسات أخرى لاختبار عملية التدخل مع الوجوه المتنوعة من حيث العرق والجنس. -روسيا اليوم