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آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

12/17/2023 4:20:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يقيم قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، يستضيف القسم الدكتور إبراهيم السعافين في ندوة حوارية تبدأ الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين 18 هذا الشهر.
تتضمن الندوة على ركن الكتاب المجاني للطلبة، ثم كلمة لرئيس القسم الدكتور حمزة النادي بخصوص اليوم العالمي للغة العربية، ثم بورقة نقدية للدكتورة نداء مشعل بخصوص الجانبين الإنساني والإبداعي في تجربة الدكتور السعافين.
ثم يلقى السعافين كلمة للحضور، بعد ذلك يتم طرح الاسئلة على المحاضر من قبل الأساتذة والطلاب بخصوص مجمل مسيرته العلمية والإبداعية المتميزة، ثم تعلن الدكتورة ليديا راشد عيسى إطلاق قناة اليوتيوب الخاصة بالقسم.
وفي الختام يلقى عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق الندوة. كلمة يتحدث فيها عن أهمية اغتنام هذه المناسبة، لتقديم قصص نجاح علمية حقيقية وكبيرة، يمكن أن تسهم في تمسك الجيل الجديد بلغته الأم، بعيدا عن أسلوب المحاضرات الوعظية.
ويذكر أن الدكتور إبراهيم السعافين هو أستاذ النقد الحديث بالجامعة الأردنية، وعضو مجمع اللغة العربيّة الأردنيّ، وقد نال شهادة الليسانس (البكالوريوس) في اللغة العربية وآدابها عام 1966، من كلية الآداب في جامعة القاهرة، ومن الكلية نفسها نال درجة الماجستير عام 1972، ثم درجة الدكتوراه عام 1978.
عمل أستاذًا في عدد من الجامعات العربية والعالمية كالجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة تنيسي الأمريكية وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة، وتولى في بعض هذه الجامعات مناصب إدارية بالإضافة لعمله الأكاديمي.
كما عمل رئيسًا للتحرير، وعضوًا في هيئات التحرير، والهيئات الاستشارية لعدد من الدوريات العلمية والثقافية في الأردن والعالم العربي، وشغل عضوية مجالس الأمناء لعدد من الجامعات ومؤسسات الجوائز، وتولى رئاسة لجان التحكيم في عدد من الجوائز والمهرجانات العربية كلجنة تحكيم جائزة الرواية العربية العالمية (البوكر) كما شغل عضوية لجان تحكيم أخرى.
وقد نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب في الأردن عام 1993، وجائزة الملك فيصل العالمية عام 2001، وجائزة فلسطين للآداب عن روايته ( ظلال القطمون) عام 2020.

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