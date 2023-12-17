سرايا القدس: إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال شرق حي الزيتون

سرايا القدس: إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال شرق حي الزيتون
التاريخ
12/17/2023 4:20:56 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قصفوا حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بقذائف هاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة.
وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت سرايا القدس إن قواتها قصفت الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون.
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