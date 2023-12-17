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سرايا القدس: إصابات مباشرة بصفوف جيش الاحتلال شرق حي الزيتون

12/17/2023 4:20:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليها قصفوا حشود جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بقذائف هاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قالت سرايا القدس إن قواتها قصفت الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محور بيت لاهيا بوابل من قذائف الهاون.

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