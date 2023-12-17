الوكالة الدولية للطاقة تشير لزيادة أسرع من المتوقع في الطلب العالمي على النفط لعام 2024

(MENAFN
) في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، أشارت الوكالة إلى زيادة أسرع من المتوقع في الطلب العالمي على النفط للعام القادم، مما يشير إلى صمود في التوقعات القصيرة الأمد لاستهلاك النفط على الرغم من الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ "كوب28" والذي يهدف إلى التحول بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري. وأكدت الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، على استمرار قوة الطلب على النفط حتى في وجه المبادرات المركزة على التغيرات المناخية.
كما ظهر اختلاف ملحوظ بين التوقعات المعدلة للأسفل من قبل الوكالة وتلك التي قدمتها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تمثل الدول المنتجة للنفط. وتباينت توقعات أوبك للعام القادم بشكل كبير، مما يبرز الاختلافات المستمرة بين الكيانين بشأن قضايا رئيسية مثل اتجاهات الطلب على المدى الطويل وضرورة الاستثمارات الجديدة في إمدادات النفط. وقد امتد هذا الاختلاف المستمر إلى تفاعلاتهم الأخيرة.
كذلك نوهت الوكالة إلى تعديلٍ صعودي في توقعاتها، مشيرة إلى زيادة متوقعة في الاستهلاك العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024. وتمثل هذه الزيادة رفعًا ملحوظًا قدره 130،000 برميل يوميًا مقارنة بتقديراتها السابقة، مشيرة إلى توقعات متفائلة للولايات المتحدة ومساهمة في انخفاض أسعار النفط. وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى توقعات أكثر إيجابية للناتج المحلي الإجمالي، خاصة في الولايات المتحدة، حيث يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بما يتناسب مع التضخم والبطالة.
في حين شدد التقرير على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر عاملًا إضافيًا يدفع بزيادة في استهلاك النفط. وتسلط هذه الملاحظة الضوء على التداول المعقد للعوامل الاقتصادية التي تؤثر على طلب النفط، حيث يلعب دور الديناميات السعرية دورًا كبيرًا في تشكيل أنماط الاستهلاك. وعلى الرغم من الجهود العالمية للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، تشير التوقعات المعدلة للوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاعتبارات الاقتصادية القصيرة الأجل ما تزال تمارس تأثيراً قويًا على المشهد العالمي للنفط.
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