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العلا تستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023

12/17/2023 4:13:46 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن استضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، حيث يعد الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته في محافظة العلا. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة ألعاب طائرات الدرون، لتضفي بذلك لمسة من التاريخ والثقافة القديمة لعالم سباقات طائرات الدرون والرياضات الالكترونية.
وسيتم تنظيم هذا الحدث من قِبَل دوري بطولة طائرات الدرون، المنظم الفني للحدث، ومن المقرر أن يقام في 20 ديسمبر 2023م. ويعد هذا الحدث المذهل بالكشف عن العروض الأكثر استثنائية والمليئة بالمهارة والابتكار والخبرة التكنولوجية في عالم السباقات الالكترونية، وذلك في محيط مذهل لبلدة العلا القديمة، والتي تم تسجيلها من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم في عام 2022م.
وتعليقاً على الحدث، صرح الأستاذ رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا قائلاً: "يسعدنا أن نستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا. لطالما كانت العلا وجهةً محوريةً على طريق تجارة البخور القديم تميزت بتاريخٍ غني مع 7000 عام من الحضارات الإنسانية المستمرة؛ ونحرص الآن على استعراض جمالها ومشاركة تراثها الفريد مع العالم مجدداً من خلال مختلف الأنشطة المبتكرة واستضافة فعاليات مميزة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الأستاذ ياسر العصيمي:“من خلال هذا التعاون لاستضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا، وهي إحدى أبرز الوجهات في المنطقة، فإننا نعمل على تعزيز طموحات المملكة العربية السعودية في مجال رياضة الدرونز والمجالات التقنية والتوافق مع المعايير العالمية. ومن خلال تعزيز قدراتنا الوطنية، فإننا نتقدم بشكل فعّال نحو مستقبل أكثر تقدمًا للجميع."
وعلق الأستاذ فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلًا "استضافة العلا لمثل هذا الحدث تدل على مدى جدية المملكة في ريادة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية، وأننا ماضون قدمًا لأن نصبح مركزًا للعبة."
وبدوره قال ماركوس ستامفر، رئيس مجلس إدارة دوري بطولة طائرات الدرون: "لا يقتصر نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا على إظهار مهارة وإبداع الفرق المتنافسة، بل سيسلط الضوء أيضًا على جمال هذا الموقع الاستثنائي وأهميته الثقافية. ونلتزم بالعمل بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والجهات المعنية لضمان تحقيق الفعالية الفائدة لمجتمع العلا، فضلاً عن تعزيز السياحة المستدامة في المنطقة".
ويمثل هذا الحدث أول نهائي على الإطلاق يقام على نطاق واسع في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي لن يسلط الضوء فقط على الأهمية التاريخية لمدينة العلا، موطن الحِجر والذي يُعَد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، ولكنه سيضيف أيضًا إلى قائمتها المثيرة من الأحداث الرياضية العالمية السنوية.
علاوة على ذلك، فإنه يدل على نمو غير مسبوق ويكشف عن ثروة من الفرص داخل قطاع الرياضات الإلكترونية في العلا والمملكة العربية السعودية بشكل عام. ومن المقرر أن يثير هذا الحدث اهتمام السكان المحليين، مما يمهد الطريق للتعاون الدائم الذي من شأنه إعادة تشكيل مشهد الرياضات الإلكترونية في المنطقة لسنوات قادمة.
ومن المقرر أن يأسر نهائي دوري أبطال طائرات الدرون الجماهير في العلا في مدرج بلدة العلا القديمة، مازجاً بين العناصر المادية والافتراضية، حيث يتمركز الطيارون في العلا ولكنهم يقومون بمناورة طائرات الدرون بشكل افتراضي داخل المدرج. وستعرض الشاشة الضخمة في المكان مشهد حقيقي للمشاهدين. وسيسلط هذا الحدث الضوء على مدينة العلا، مما سيجذب المجتمعات المحلية وعشاق الدرون والألعاب الإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة للمشاركة في هذا التقارب المثير بين التكنولوجيا والرياضة من جهة، وبين جمال طبيعة العلا وتاريخها وثقافتها المميزة.
يمثل نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 الحدث الأول من عالم الرياضات الإلكترونية ورياضات سباقات طائرات الدرون والذي أُدرِجَ في تقويم لحظات العلا للفعاليات والمهرجانات. يعد هذا الحدث كلاً من الزوار وعشاق الرياضة الإلكترونية بالانغماس في تجربة جديدة ومثيرة وسط النسيج الثقافي المتنوع في العلا.

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