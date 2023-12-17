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الجبر التجارية أول شريك للخطوط الحديدية سار في نقل السيارات عبر القطارات

12/17/2023 4:13:46 AM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة تعكس استراتيجية شركة الجبر التجارية في بناء شراكات مميزة تعزز من جودة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها، وتظهر تفاعلها الإيجابي واستفادتها من المشاريع الوطنية الهائلة التي أثمرت عنها رؤية المملكة 2030، وقعت الشركة أخيرا عقد شراكة استراتيجية مع الخطوط الحديدية السعودية ((سار)) حيث تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنقل السيارات، عن طريق الخطوط الحديدية في المملكة، ويأتي كجزء من استراتيجية ((سار)) الرامية إلى التوسع في تقديم خدمات وحلول نقل جديدة لخدمة شرائح متنوعة من العملاء، حيث تضمنت اتفاقية الشراكة التي وقع عليها من جانب الخطوط الحديدية السعودية ((سار)) رئيسها التنفيذي الأستاذ بشار بن خالد المالك ومن جانب شركة الجبر التجارية عضو مجلس إداراتها العضو المنتدب الأستاذ عبدالسلام بن محمد الجبر؛ أن تقوم شركة الجبر التجارية التي تدير عدة وكالات سيارات في السوق السعودي باستخدام قطارات الخطوط الحديدية، مما يسهم في سرعة وصول الشحنات إلى المواقع المدن المراد توصيلها إليه، ويخفف من ضغط الشاحنات على ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، كما أنه يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية في نقل ومناولة السيارات الجديدة من الميناء، إلى جانب فوائده البيئية في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة من خلال الاعتماد على القطارات في نقل السيارات الجديدة.
وبهذه المناسبة أوضح الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية ((سار)) الأستاذ بشار المالك أن هذه الاتفاقية تمثل لحظة فارقة وخطوة كبيرة في المسار، نحو تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتحوّل جذري في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، متطلعاً للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لتحقيق أثر ملموس على البيئة والمجتمع.
وتابع، أن العقد يهدف إلى تقديم حلول نقل لوجيستية تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز مستويات السلامة المرورية؛ مما يعكس التزام الخطوط التام بتحقيق الاستدامة وتقديم حلول نقل تراعي مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
من جهته أكد عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الجبر التجارية الأستاذ عبدالسلام الجبر أن الشركة حريصة على تطوير أعمالها عبر إبرام شراكات مع الجهات التي تعزز أهداف الشركة مثل الاتفاقية الحالية التي من شأنها تدعم استراتيجية الشركة في الاعتماد على أفضل الوسائل في مختلف مراحل العمل ومنها مرحلة نقل السيارات وقطع الغيار إلى مختلف المناطق، وأضاف قائلاً: هذه الاتفاقية سوف تحقق لنا سرعة الوصول إلى الوجهات التي نرغب في إيصال السيارات الجديدة إليها مثل مدينة الرياض على سبيل المثال وبتكاليف تشغيلية منخفضة عن النقل التقليدي باستخدام الشاحنات، ونحن سعداء بأن نكون سباقين بتوقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الحديدية السعودية

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