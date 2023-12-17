وفاة دبلوماسي فرنسي جراء غارة إسرائيلية على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن دبلوماسيا فرنسيا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أمس السبت أن المسؤول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية برفح جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.

وقال البيان إن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة الدبلوماسي بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.

وقالت الوزارة إن المسؤول -الذي كان "يعمل لصالح فرنسا" منذ عام 2002- لقي حتفه لاحقا، مضيفة أن "فرنسا تدين قصف مبنى سكني أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين الآخرين".

وتابعت "نطالب السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابسات هذا التفجير بشكل كامل في أسرع وقت ممكن".

وبدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة أوقعت أكثر من 18 ألف شهيد -معظمهم من الأطفال والنساء- وعشرات آلاف الجرحى، وذلك عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



