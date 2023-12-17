الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت بعد وفاة الأمير نواف

MENAFN - Palestine News Network ) الكويت/PNN- عُين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السبت أميرًا للبلاد إثر وفاة أخيه غير الشقيق نواف الأحمد عن 86 عامًا في حين تشهد الدولة الغنية بالنفط فترة عدم استقرار.

وأعلن التلفزيون الرسمي الكويتي أن“مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت”.

والأمير مشعل البالغ 83 عامًا تسلم من الشيخ نواف المهام الدستورية الرئيسية بعد حوالى 14 شهرا من تعيينه أميرا. تولى الشيخ مشعل مناصب في جهاز الأمن والمخابرات الكويتي، ونأى بنفسه عن الخلافات المريرة في كثير من الأحيان داخل العائلة المالكة.

وتوفي الأمير نواف بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم. وقال الديوان الأميري في بيان“ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

الأمير مشعل البالغ 83 عامًا تسلم من الشيخ نواف المهام الدستورية الرئيسية بعد حوالى 14 شهرا من تعيينه أميرا

وعلى الإثر، أعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام مدة أربعين يومًا، وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام. وأعلن الديوان الأميري أن“مراسم دفن جثمان الأمير مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح غدا الأحد”، على أن يتم تلقي التعازي الإثنين.

تعازي من قادة إقليميين ودوليين

وأكد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان“مشاركتهما والشعب السعودي أشقاءهم في دولة الكويت الأحزان”، بينما أشاد رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمن“خدم وطنه ستة عقود وأدى أمانته بكل إخلاص”.

وأعلنت كل من قطر والإمارات وعُمان ومصر الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

وبعثت حركة حماس بـ”خالص تعازيها”، مشيدة في بيان“بمواقف دولة الكويت الثابتة وأدوارها الأصيلة... في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه”.

وقدّم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تعازي بلاده الى الكويت“حكومة وشعبا”، وفق وكالة الأنباء الرسمية“إرنا”.

ووصف ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، الشيخ الراحل بأنه“صديق عظيم للمملكة المتحدة”.

وقال الكرملين إن الراحل“كان يتمتع بوزن كبير في الشرق الأوسط”.

من جهته، نوّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة“إكس” بـ”دعم سموّه الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، إضافة الى المساعدة الانسانية”، آملا في أن تذكر الأجيال الحالية والمقبلة“التزامه المساعدة الإنسانية حول العالم”.

عالِم بالأمور



وبات الشيخ مشعل، وله من الأبناء 12، الحاكم السابع عشر للكويت. وسيكون أمامه عام لتسمية ولي عهده، وسط تكهنات بشأن اختيار شخصية من الجيل الأصغر سنًا.

وقال بدر السيف أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت إن اختيار ولي العهد سيعكس“الديناميكيات الداخلية للأسرة الحاكمة. وسواء شهدت الكويت أول تحول جيلي منذ عقود أم لا... فإن البلاد ستحتاج إلى تحقيق إنجازات على صعد عدة”.

وكان الشيخ مشعل نائباً لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020 بعدما أمضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية حيث تدرج في الرتب حتى ترأس إدارة المباحث العامة من عام 1967 حتى عام 1980، وكان له الفضل في تعزيز وظيفتها كجهاز لأمن دولة.

كان الشيخ مشعل نائباً لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020 بعدما أمضى سنوات عديدة في وزارة الداخلية

وكتب بدر السيف على موقع إكس“من خلال عمله في جهاز الأمن وفي الحرس الوطني، يعد الشيخ مشعل عارفًا بكل خفايا الأمور... فهو كان موجودا في الغرفة المجاورة لثلاثة من الأمراء الأربعة السابقين على نحو يومي” من دون أن يتولى منصبًا في الحكومة.

وفي عام 2016، سافر الشيخ مشعل إلى الخارج وخضع لـ”عملية ناجحة”، لم يُكشف عن تفاصيلها.

ينص دستور الكويت على أن الأمير يجب أن يكون من ذرية مؤسس الدولة الشيخ مبارك الصباح. وتقليديًا، تناوب على الحكم فرعا العائلة السالم والجابر، لكن هذا التقليد لم يتكرر خلال العقد الحالي، إذ ينتمي كل من الشيخ صباح والشيخ نواف والشيخ مشعل إلى فرع الجابر.

وكان الشيخ نواف أدخل المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر“إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقًا أن حالته مستقرة.

سمّي الشيخ نواف وليًا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في أيلول/سبتمبر من ذلك العام عن 91 عامًا.

وكان عليه أن يقود اقتصاد بلاده خلال أزمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وأدت إلى خفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت عام 2020.

ينص دستور الكويت على أن الأمير يجب أن يكون من ذرية مؤسس الدولة الشيخ مبارك الصباح لكن هذا التقليد لم يتكرر خلال العقد الحالي، إذ ينتمي كل من الشيخ صباح والشيخ نواف والشيخ مشعل إلى فرع الجابر

“أمير العفو”

لم يكن عهد الشيخ نواف الأقصر الذي شهدته الكويت، اذ سبق لبعض أمرائها أن تولوا الحكم تسعة أيام أو أربعة عشر يوما، وفق بدر السيف. وأضاف“أصدر العديد من قرارات العفو التي جعلته يلقب بأمير العفو”.

ففي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مرسوم أميري يعفو عن السجناء السياسيين المدانين خلال العقد الماضي. كما صدرت مراسيم عفو مماثلة في عام 2021.

وقال السيف إن الشيخ نواف“سيبقى في الذاكرة أيضا لخصاله الفريدة فقد كان هادئًا وورعًا ومتواضعًا وقليل الظهور”.

دولة الكويت المحافظة التي تحكمها أسرة الصباح، اعتمدت النظام البرلماني منذ 1962. ولكن، منذ ذلك الحين تم حلّ المجلس التشريعي مرارا. وفي حين يُنتخب النواب، يتم تعيين وزراء الحكومة من قبل عائلة الصباح المهيمنة على الحياة السياسية.

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم. وينجم عدم الاستقرار عن خلافات بين شخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان.

وخلال السنة المنصرمة، شهدت البلاد تشكيل خمس حكومات. كما شهد عهد الأمير نواف تنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية.

ويعزى عدم اليقين إلى خلافات داخل عائلة الصباح نفسها مع تبادل الاتهامات بين بعض أفرادها بالتربح أو التآمر.

وأعاق هذا الوضع الإصلاحات التي يحتاج اليها الاقتصاد الكويتي بغرض تنويع موارده، على عكس الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي الماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

(أ ف ب)