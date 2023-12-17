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حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

12/17/2023 4:12:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويم غد الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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