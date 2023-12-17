حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويم غد الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية وتميل إلى الدفء في بقية المناطق، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والساحلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء باردة في المناطق الجبلية، باردة نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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