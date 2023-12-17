استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت لليوم الرابع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- يستمر انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأمس السبت، قال مرصد "نت بلوكس" إنها المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر.

وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- أن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقارب 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.