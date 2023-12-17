أسعار النفط تصعد بعد ضعف الدولار

(MENAFN
) في تطور ملحوظ، أظهرت أسعار النفط ارتفاعًا واضحًا يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، ممتدةً الاتجاه الصاعد الذي ظهر في الجلسة السابقة. وساهمت مجموعة من العوامل في هذا الارتفاع، مع تأثير بارز يتمثل في انخفاض قيمة الدولار. وشهدت عقود النفط الخام من نوع برنت ارتفاعًا ملحوظًا بمقدار 2.35 دولار، ما يعادل زيادة نسبتها 3.2 بالمئة، لتستقر عند 76.61 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، شهدت النفط الخام الأمريكي من نوع ويست تكساس ارتفاعًا بقيمة 2.11 دولار، مما يعكس ارتفاعًا نسبته 3 بالمئة، ليصل إلى 71.58 دولار للبرميل عند الإغلاق.
كما أن العامل الرئيسي الذي ساهم في هذا الارتفاع هو ضعف قيمة الدولار، مما يعزز جاذبية الاستثمار في السلع، خاصة النفط. ويجعل الدولار المنخفض تقليديًا السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. وبالتالي، يفرض ذلك ضغطًا صعوديًا على أسعار النفط حيث يلجأ المشاركون في السوق إلى الملاذات في الأصول الملموسة وسط تقلبات العملات.
كذلك لعبت التوقعات المتفائلة للطلب على النفط في العام القادم من وكالة الطاقة الدولية دورًا كبيرًا في تعزيز الارتفاع في أسعار النفط. وأضافت التنبؤات الإيجابية للوكالة بزيادة في توقعاتها للطلب على النفط في العام القادم زخمًا كبيرًا للمشهد السوقي. ولعبت توقعات الطلب الإيجابية دورًا تعزيزيًا، متناسبةً مع ديناميات السوق ومساهمة في ارتفاع قوي في أسعار النفط.
في حين يؤكد اتساق ضعف الدولار وتوقعات الطلب الإيجابية من وكالة الطاقة الدولية على دفع أسعار النفط إلى ذروات ملحوظة. ويؤكد التداول المعقد لهذه العوامل على التأثيرات المعقدة التي تؤثر في أسواق النفط العالمية ويبرز حساسية أسعار النفط تجاه المؤشرات الاقتصادية وتوقعات الصناعة.
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