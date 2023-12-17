استهلاك الفحم العالمي يوشك الوصول إلى مستويات قياسية في عام 2023

(MENAFN
) في إعلان هام يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، كشفت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بأن استهلاك الفحم العالمي على وشك أن يصل إلى مستويات قياسية في عام 2023. ويتم دفع هذا الارتفاع في الطلب أساسًا من قبل الاقتصادات الناشئة والتطورية، حيث تتوقع الوكالة زيادة قدرها 1.4 بالمئة في الطلب على الفحم. ومن المتوقع أن يدفع هذا الارتفاع في استهلاك الفحم إجمالي الاستهلاك العالمي إلى ما يتجاوز 8.5 مليار طن، مما يشكل إنجازًا تاريخيًا لصناعة الفحم. وبشكل ملحوظ، يتوقع أن تشهد الهند نموًا بنسبة 8 بالمئة، وتتوقع زيادة نسبتها 5 بالمئة في الصين، نتيجة للطلب المتزايد على الكهرباء وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.
كما يتوقع وجود اتجاهات متناقضة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتم توقع انخفاض كبير يقدر بحوالي 20 بالمئة في استهلاك الفحم في عام 2023. ويعزى هذا التقليل إلى تحول في المشهد الطاقوي وجهود مشتركة للانتقال نحو بدائل نظيفة.
كذلك تشير نتائج وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار المسار الصاعد لاستهلاك الفحم العالمي حتى عام 2026، ويتوقع أن يكون هناك تحول هام في تلك السنة. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع كبير في إنتاج الطاقة المتجددة إلى تقليل قدره 2.3 بالمئة في استهلاك الفحم مقارنة بذروة المستويات المتوقعة في عام 2023. وهذا يشير إلى لحظة حاسمة في منظر الطاقة العالمي، تعكس إمكانية التحول نحو مصادر الطاقة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
في حين يقدم تقرير وكالة الطاقة الدولية صورة معقدة للمشهد العالمي للفحم، حيث يبرز اتجاهات متباينة عبر المناطق. بينما تدفع الاقتصادات الناشئة ارتفاع الطلب على الفحم، تظهر المناطق المتقدمة جهداً مشتركاً للتخلص من الاعتماد على الفحم لصالح بدائل الطاقة النظيفة، وهو ما يعد مرحلة أساسية للتحول في السنوات القادمة.
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