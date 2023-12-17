معايير محاسبة جديدة تدفع سوق العملات المشفرة لارتفاع جماعي

(MENAFN
) في تطور ملحوظ يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، شهدت أسواق العملات المشفرة ارتفاعًا جماعيًا، بقيادة البيتكوين. ويرجع ارتفاع العملات الرقمية إلى إصدار معايير محاسبة جديدة تمكّن الشركات الأمريكية من تقييم قيمة استثماراتها في العملات المشفرة بدقة أكبر. وأكد رئيس إحدى بورصات "البيتكوين فقط" أهمية هذا التغيير، مبرزًا تأثيره الواسع على الشركات خارج نطاق البيتكوين بشكل خاص. ويُعتبر هذا التحول دافعًا يشجع مجموعة أوسع من الشركات على اعتماد تكنولوجيا العملات الرقمية.
كم أن اللجنة المالية لمعايير المحاسبة هي الجهة التي قفزت بإصدار هذه المعايير الجديدة، موفرةً وضوحًا حول كيفية تقدير قيمة استثمارات الشركات في العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يعزز هذا التوضيح قدرة الشركات على تسجيل هذه الأصول بدقة أكبر، مما يترجم في النهاية إلى تحسين تقييمات الربحية. ويُظهر هذا الانتقال لحظة حاسمة عبر مختلف الصناعات، مع تزايد التكامل المتزايد لتكنولوجيا الأموال في قطاعات متنوعة.
كذلك استجابت سوق العملات المشفرة بشكل إيجابي لهذه التغييرات التنظيمية، حيث شهدت البيتكوين ارتفاعًا متواضعًا قدره 0.07 بالمئة, لتصل قيمتها إلى 42,746 دولارًا. كما شهدت القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين ارتفاعًا، لتصل إلى 836 مليار دولار. وتُسلط هذه الاتجاهات الصاعدة الضوء على التأثير المتزايد للعملات الرقمية ودمجها في المشهد المالي، مما يمثل خطوة هامة نحو قبولها واستخدامها على نطاق واسع.
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