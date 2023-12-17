جهود سويسرا لتعزيز الديمقراطية .. أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) "Das Ziel der Schweiz ist es, international ein positives Demokratie-Narrativ vorwärtszubringen"Español (es) "Promover la democracia desde Suiza es promover una narrativa positiva"Français (fr) ((Promouvoir la démocratie, c'est promouvoir un récit positif))English (en) Swiss democracy official: 'the goal is to push a more positive narrative' (الأصلي)Pусский (ru) Как Швейцария должна продвигать демократию в миреItaliano (it) Un funzionario svizzero per la democrazia: "Vogliamo favorire una narrazione più positiva"

في الأسبوع الماضي، قام المعهد الدولي للديموقراطية ومساعدات الانتخابات (International IDEA) -- بنشر تقريره السنويرابط خارجي ، الذي أعلن فيه عن تصاعد النزعة الاستبدادية في الحكم حول العالم، الأمر الذي أحبط كل من قرأه أو ألمّ به من المدافعين عن مسار الديمقراطية حول العالم. وصودف نشر هذا التقرير مع صدور كتاب جديد، الأسبوع الماضي في سويسرا، بعنوان "الديموقراطية وتعزيز مبادئها في عالم متصدّع"، الذي حرّره سيمون غيسبوهلر، رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية.

وخلال حفل إصدار الكتابرابط خارجي الذي جرى في مدينة برن، تحدث فريق سويس إنفو (SWI swissinfo) إلى غيسبوهلر.

سويس إنفو: تواجه المسارات الديموقراطية ومنذ سنوات، صعوبات في جميع أنحاء العالم. هل يمكننا القول بأن الأمر نفسه صحيح فيما يتعلق بالعمل على تعزيز مبادئ الديموقراطية؟

سيمون غيسبوهلر: لا شك أن تراجع أداء الكثير من الديمقراطيات اليوم، يشكّل فرصة لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز الديموقراطية. ولكن ينبغي تعديل نهجنا ومقاربتنا لهذه المسألة؛ فلسنا هنا بصدد محاولة إنشاء الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية. وفي الوقت الذي يستمر فيه العمل على تعزيز المسارات الديمقراطية، من خلال التعاون التنموي أو البعثات الانتخابية، فإن إحدى المقاربات الحديثة تقوم على فكرة تعزيز "الصمود الديمقراطي": وهي دعم الديمقراطيات الحالية التي تتعرض لضغوط، سواء كانت هذه الضغوط خارجية أو داخلية.

لنأخذ أوكرانيا على سبيل المثال: كيف يمكن مساعدتها في الوقت الحالي - لا سيما في هذه الفترة التي تسودها توترات حادة - للمحافظة على العناصر المعززة للديموقراطية فيها، كحرية التعبير والمساهمة في صنع القرارات المحلية والوطنية، ووجود مجتمع مدني نشط، حيّ وحيوي؟ من البديهي أن تلجأ السلطات المركزية، خلال فترات النزاع والحروب، إلى اتخاذ تدابير صارمة، من شأنها تركيز السلطة وحصر التحكّم في اتخاذ القرارات من قِبَل جهة مركزية واحدة. إلا أنه من المهم في مثل هذه الفترات، الحفاظ على الإنجازات التي تمّ تحقيقها في تطوير الديموقراطية والمجتمع المدني.

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كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

الدولتان الصغيرتان تتقاسمان شبكة وثيقة من العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلى المستوى الإنساني.

وبالنسبة لسويسرا، فإن التفاعل مع بلدان مثل بوتسوانا أو غانا - التي تتعرض أيضاً لبعض الضغوط لتقويض المسارات الديمقراطية - هو منهج جديد تتبعه سويسرا في التعامل مع الأوضاع هناك، وفي تقوية المناعة الديموقراطية في العالم.

سيمون غيسبوهلر هو رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية. EDA

كيف يمكن لسياسات تعزيز الديمقراطية منافسة حملات التضليل المعادية للديمقراطية الواسعة النطاق والتي تشنّها دول مثل روسيا؟

داخل روسيا نفسها، لا يسعنا القيام بالكثير من الأمور على هذا الصعيد، فهناك قيود كثيرة تعترض سبيل جهودنا. إضافة إلى أن مسألة مقاومة المساعي المبذولة لتقويض الديموقراطية داخل البلدان الأخرى، هي مسألة صعبة أيضاً، نظراً لكوننا لسنا معتادين على التموضع في خانة الهجوم المضاد. وكما ذكرت آنفاً، فالأمر يتعلق أكثر بدعم الدول التي تتعرض فيها المسارات الديموقراطية للضغوط. وفي هذا الإطار، يُعتبر الدعم الاقتصادي والمساعدات التنموية من الأمور المهمة، باعتبار أن مصداقية مثل هذه الدول تكمن في قدرتها على تحقيق التقدم والرفاهية لسكانها.

بالإضافة إلى العمل على تعزيز فكرة صمود الديموقراطية، تسعى سويسرا خلال السنوات القادمة إلى تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للديمقراطية والتحدث عنها من خلال سردية ملهمة ومحفّزة – في وقت يشيع فيه الحديث عنها سلباً والتشكيك في فعاليتها، حتى من داخل الديموقراطيات نفسها.

كما ترغب الكنفدرالية في اتباع نهج قائم على الشراكة، بدلاً من تقديم الوعظ والنصائح، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بدلاً من مجرد إملاء أفكارنا عليها، ويكون ذلك بمزيد الانفتاح على تلك التجارب.

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