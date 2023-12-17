جهود سويسرا لتعزيز الديمقراطية .. أن توقد شمعة خير من أن تلعن الظلام

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"Promover la democracia desde Suiza es promover una narrativa positiva"
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Swiss democracy official: 'the goal is to push a more positive narrative' (الأصلي)
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Как Швейцария должна продвигать демократию в мире
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Un funzionario svizzero per la democrazia: "Vogliamo favorire una narrazione più positiva"
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في الأسبوع الماضي، قام المعهد الدولي للديموقراطية ومساعدات الانتخابات (International IDEA) -- بنشر تقريره السنويرابط خارجي ، الذي أعلن فيه عن تصاعد النزعة الاستبدادية في الحكم حول العالم، الأمر الذي أحبط كل من قرأه أو ألمّ به من المدافعين عن مسار الديمقراطية حول العالم. وصودف نشر هذا التقرير مع صدور كتاب جديد، الأسبوع الماضي في سويسرا، بعنوان "الديموقراطية وتعزيز مبادئها في عالم متصدّع"، الذي حرّره سيمون غيسبوهلر، رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية.
وخلال حفل إصدار الكتابرابط خارجي الذي جرى في مدينة برن، تحدث فريق سويس إنفو (SWI swissinfo) إلى غيسبوهلر.
سويس إنفو: تواجه المسارات الديموقراطية ومنذ سنوات، صعوبات في جميع أنحاء العالم. هل يمكننا القول بأن الأمر نفسه صحيح فيما يتعلق بالعمل على تعزيز مبادئ الديموقراطية؟
سيمون غيسبوهلر: لا شك أن تراجع أداء الكثير من الديمقراطيات اليوم، يشكّل فرصة لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز الديموقراطية. ولكن ينبغي تعديل نهجنا ومقاربتنا لهذه المسألة؛ فلسنا هنا بصدد محاولة إنشاء الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية. وفي الوقت الذي يستمر فيه العمل على تعزيز المسارات الديمقراطية، من خلال التعاون التنموي أو البعثات الانتخابية، فإن إحدى المقاربات الحديثة تقوم على فكرة تعزيز "الصمود الديمقراطي": وهي دعم الديمقراطيات الحالية التي تتعرض لضغوط، سواء كانت هذه الضغوط خارجية أو داخلية.
لنأخذ أوكرانيا على سبيل المثال: كيف يمكن مساعدتها في الوقت الحالي - لا سيما في هذه الفترة التي تسودها توترات حادة - للمحافظة على العناصر المعززة للديموقراطية فيها، كحرية التعبير والمساهمة في صنع القرارات المحلية والوطنية، ووجود مجتمع مدني نشط، حيّ وحيوي؟ من البديهي أن تلجأ السلطات المركزية، خلال فترات النزاع والحروب، إلى اتخاذ تدابير صارمة، من شأنها تركيز السلطة وحصر التحكّم في اتخاذ القرارات من قِبَل جهة مركزية واحدة. إلا أنه من المهم في مثل هذه الفترات، الحفاظ على الإنجازات التي تمّ تحقيقها في تطوير الديموقراطية والمجتمع المدني.
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كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو
الدولتان الصغيرتان تتقاسمان شبكة وثيقة من العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلى المستوى الإنساني.
وبالنسبة لسويسرا، فإن التفاعل مع بلدان مثل بوتسوانا أو غانا - التي تتعرض أيضاً لبعض الضغوط لتقويض المسارات الديمقراطية - هو منهج جديد تتبعه سويسرا في التعامل مع الأوضاع هناك، وفي تقوية المناعة الديموقراطية في العالم.
سيمون غيسبوهلر هو رئيس قسم السلام وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية السويسرية. EDA
كيف يمكن لسياسات تعزيز الديمقراطية منافسة حملات التضليل المعادية للديمقراطية الواسعة النطاق والتي تشنّها دول مثل روسيا؟
داخل روسيا نفسها، لا يسعنا القيام بالكثير من الأمور على هذا الصعيد، فهناك قيود كثيرة تعترض سبيل جهودنا. إضافة إلى أن مسألة مقاومة المساعي المبذولة لتقويض الديموقراطية داخل البلدان الأخرى، هي مسألة صعبة أيضاً، نظراً لكوننا لسنا معتادين على التموضع في خانة الهجوم المضاد. وكما ذكرت آنفاً، فالأمر يتعلق أكثر بدعم الدول التي تتعرض فيها المسارات الديموقراطية للضغوط. وفي هذا الإطار، يُعتبر الدعم الاقتصادي والمساعدات التنموية من الأمور المهمة، باعتبار أن مصداقية مثل هذه الدول تكمن في قدرتها على تحقيق التقدم والرفاهية لسكانها.
بالإضافة إلى العمل على تعزيز فكرة صمود الديموقراطية، تسعى سويسرا خلال السنوات القادمة إلى تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للديمقراطية والتحدث عنها من خلال سردية ملهمة ومحفّزة – في وقت يشيع فيه الحديث عنها سلباً والتشكيك في فعاليتها، حتى من داخل الديموقراطيات نفسها.
كما ترغب الكنفدرالية في اتباع نهج قائم على الشراكة، بدلاً من تقديم الوعظ والنصائح، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بدلاً من مجرد إملاء أفكارنا عليها، ويكون ذلك بمزيد الانفتاح على تلك التجارب.
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