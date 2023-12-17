الإذاعات الأردنية تتوحد غداً في حملة لجمع التبرعات لمرضى السرطان القادمين من غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنظم مجموعة الراية الإعلامية غداً ، يوما مفتوحا بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان وبالشراكة مع مجموعة من الإذاعات المحلية ضمن حملة "أنقذوا مرضى السرطان القادمين من غزة"، بهدف جمع التبرعات لدعم علاج عدد من أبناء غزة في مركز الحسين للسرطان، حيث أنّ أكثر من 9000 مريض سرطان في غزة حاليا حُرموا من العلاج.



غداً ، وبهمة الشعب الأردني الطيب ، تتوحد جهود الإذاعات الأردنية تضامنا مع أهلنا في غزة حيث من المتوقع استقبال ما يقارب 100 مريض جديد خلال الأشهر المقبلة.



وعلى المدى البعيد، تلتزم المؤسسة بدعم حوالي 250-300 مريض من المتوقّع استقبالهم سنويا خلال السنوات المقبلة، إلى أن تتمّ إعادة بناء النظام الصحي في غزة بعون الله.



وتشارك في الحملة إذاعات مجموعة الراية الإعلامية؛ راديو هلا، وجيش أف أم، وإذاعة Bliss، وموقع هلا أخبار، إضافة إلى الإذاعة الأردنية وموقع الوكيل الإخباري، وإذاعات؛ أمن أف أم، هوا عمّان، إذاعة الجامعة الأردنية، مزاج أف أم، ميلودي الأردن، نشامى أف أم، فرح الناس، راديو البلد، و نون أف أم.

