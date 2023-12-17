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جيش الاحتلال: حسم المعركة ضد القسام سيستغرق أشهرا

12/17/2023 3:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي تقديرات تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.


وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.


من جهته أوضح مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 35 جنديا جريحا 8 منهم حالتهم خطيرة.

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