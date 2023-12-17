جيش الاحتلال: حسم المعركة ضد القسام سيستغرق أشهرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت إذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي تقديرات تشير إلى أن حسم المعركة ضد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خان يونس جنوبي قطاع غزة سيستغرق أشهرا.
وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي إصابة 35 جنديا خلال الـ24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.
من جهته أوضح مستشفى سوروكا الإسرائيلي أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 35 جنديا جريحا 8 منهم حالتهم خطيرة.
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