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كيا الأردن وأكاديمية ميوزك ويل يقيمان يوماً تضامنياً لدعم فلسطين

12/17/2023 3:11:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعماً لصمود الأهل في قطاع غزة، نظمت الشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا في الأردن، بالتعاون مع أكاديمية "ميوزك ويل" لتعليم الموسيقى والعزف في عمّان، يوماً تضامنياً لدعم فلسطين، وذلك في مسرح "كيا تاون"، معرض ومركز صيانة كيا.
وقد جاء اليوم التضامني من كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" ليكون بمثابة رسالة عن أهمية توعية الأجيال الصغيرة حول القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستمرار بتقديم مختلف أشكال الدعم والمشاركة في المقاومة بالفن.
وكان اليوم التضامني قد اشتمل على العديد من الفعاليات ومن أبرزها الفعالية الموسيقية الإنسانية التي قدم طلاب أكاديمية "ميوزك ويل" عبرها العديد من الأغنيات الفلسطينية التراثية أمام الضيوف من ذوي المشاركين وأصدقائهم وأقربائهم، إلى جانب البازار الخيري الذي اشتمل على منتجات مستوحاة من قلب فلسطين.
وحول هذا الشأن، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليان بأن هذه المبادرة تعبر عن القيم الإنسانية التي لا يجب المساومة عليها تحت ظل أي ظرف، مشيراً إلى أنها تعد امتداداً لمبادرات الشركة المتواصلة التي تؤدي من خلالها دورها الداعم للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه، قال مدير عام أكاديمية "ميوزك ويل"، طارق يونس، بأن الأجيال الجديدة لا تزال بحاجة لفهم ما يجري، ومعرفة الأمر بشكل يناسب أعمارهم، لذا فكرنا في تنظيم نشاط يربط الأطفال بالقضية الفلسطينية، كما يمنحهم مساحة للتعبير عن تضامنهم، وليس هناك ما هو أفضل من الفنون كشكل من أشكال التعبير. وأعرب يونس عن شكره للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن على حسن الاستضافة والتنظيم في مبنى كيا تاون".







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