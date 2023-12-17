الحوارات لـ الوكيل: ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدأكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة على يد جيش الاحتلال انعكس على مجتمع الداخل الإسرائيلي بالضغط على نتنياهو .



وأضاف الحوارات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن ضغط المجتمع الإسرائيلي وأهالي الرهائن الإسرائيليين على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية .



ولفت أنه يوجد قطيعة بالعلاقة بين الشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية مشيراً إلى أن الإسرائيليين لم يثقوا بحكومة نتنياهو وتحقيق أهداف الحرب بإطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس.



وأوضح أن نتنياهو بمأزق مما يدفعه إخفاء المعلومات حول ما يحدث في المعركة أولها عدد قتلى الجيش وعدد المصابين في معارك قطاع غزة .



وقال " نتنياهو يحاول أن يحمل الفشل وعدم تحقيق أهداف الحرب للجانب العسكري ومن ضمنها 7 أكتوبر مما يدفع إلى زيادة التوتر بينه وبين العسكريين الإسرائيليين".



وبشأن المقاومة أكد أنها تخضع لضغوط عربية ودولية ولكنها جادة بوضع العراقيل لجيش الاحتلال أمام تحقيق مكاسب في معارك قطاع غزة .



وختم أن المقاومة مصرة على وقف كامل لإطلاق النار مؤكداً أن إسرائيل ترفض ذلك لأنه مؤشرا لخسارتها وفشلها بتحقيق أهدافها العسكرية .

