هيئة كلنا الأردن في معان تنفذ برامج توعوية وفكرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت هيئة شباب كلنا الأردن في معان، عددا من البرامج والأنشطة التوعوية والتدريبية استهدفت فئات الشباب لتمكينهم في عدة مجالات.



وقال منسق الهيئة في معان أحمد الجرادين، اليوم الأحد، إن الهيئة نفذت خلال شهر كانون الأول الحالي ثلاث دورات تدريبية متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية والتنمية السياسية إلى جانب برنامج إعداد القيادات السياسية، استفاد منها ما يزيد عن 100 شاب وشابة، مشيرا إلى أن الهيئة ركزت جهدها خلال الأسابيع الماضية على بناء قدرات الشباب وتشجيعهم على المشاركة السياسية.



وأضاف أن الهيئة تنفذ حاليا مجموعة من الجلسات التوعوية في قانوني الأحزاب والانتخاب، وسبل توسعة نطاق المشاركة السياسية للشباب في محافظة معان.

وأشار إلى أنها عقدت العديد من الأنشطة في عدة مجالات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية أبرزها، جامعة الحسين بن طلال، وكلية معان الجامعية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.



وقال الجرادين، إن أبرز الأهداف التي عملت الهيئة على تحقيقها ضمن خطتها السنوية تمثلت بتطوير المعرفة الحقوقية للشباب للقوانين الناظمة للحقوق السياسية، وتبني الأفكار الواردة في الأوراق النقاشية الملكية وإعداد وبناء فرق من المتطوعين وتوجيههم نحو خدمة المجتمع المحلي.