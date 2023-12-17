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أمير الكويت الجديد يذرف الدموع بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح - فيديو

12/17/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.

ووفق الفيديوهات المتداولة فقد ذرف أمير الكويت الجديد الدموع حزنا على وفاة أخيه الراحل الشيخ نواف.
وحضر الشيخ مشعل مراسم دفن أخيه في مقبرة الصليبيخات، صباح اليوم الأحد، بعد أداء صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.
ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد، خلفا لأخيه الشيخ نواف الذي أعلن عن وفاته أمس السبت.


ويذكر أن الشيخ مشعل تولى ولاية العهد في الكويت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بتزكية سامية من الأمير الراحل، الشيخ نواف الأحمد الصباح ومبايعة مجلس الأمة.

CNN

MENAFN17122023000208011052ID1107609662

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