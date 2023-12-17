الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت أحمد سائد أحمد نخلة، وبلال أحمد الصرفندي بعد مداهمة منزليهما.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لم يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وبلدتي بيرزيت وعبوين شمالا، وقرية بلعين غرب رام الله، وبلدة نعلين وقرية دير عمار في الشمال الغربي.
MENAFN17122023000208011052ID1107609661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.