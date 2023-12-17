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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله

12/17/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين فلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واعتقلت أحمد سائد أحمد نخلة، وبلال أحمد الصرفندي بعد مداهمة منزليهما.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، فيما لم يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حي جبل الطويل في مدينة البيرة، وبلدتي بيرزيت وعبوين شمالا، وقرية بلعين غرب رام الله، وبلدة نعلين وقرية دير عمار في الشمال الغربي.




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