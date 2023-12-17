الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت ليث محمد بنات، ومحمد لمزين، وعبد الفتاح خالد أبو سل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات بالمحافظة، واستولت على مركبات المواطنين الفلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل.
MENAFN17122023000208011052ID1107609660
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.