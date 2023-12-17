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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل

12/17/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال الخليل.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا " بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت ليث محمد بنات، ومحمد لمزين، وعبد الفتاح خالد أبو سل، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة بلدات بالمحافظة، واستولت على مركبات المواطنين الفلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل.




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