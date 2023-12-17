'صفع الزبائن مقابل المال'.. مطعم ياباني يثير جدلاً واسعاً - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو لمطعم ياباني في مدينة ناغويا، وأثار هذا الفيديو جدلاً كبيراً إذ يقدم خدمة غريبة من نوعها للزبائن.

ويقوم موظفو هذا المطعم بضرب الزبائن على وجوههم قبل تقديم الوجبات لهم، وذلك مقابل المال.

ويقدم هذا المطعم تجربة مختلفة للزبائن الذين يبحثون عن تجارب جديدة ومثيرة، وأصبح الكثير من اليابانيين يفضلون التوجه إلى هذا المطعم، الذي يقوم بتقديم وجباته مع "جانب من الترحيب القاسي"، إذ يدفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل ضربهم على وجوههم.

وبعد أن يجلس الزبائن على الطاولة، يقومون باختيار قوة الصفعة التي يريدونها، والتي تتراوح ما بين الثانية والـ10 ثواني.

ويصفع الموظفون الزبائن على الخدين، باستخدام أيديهم أو مكنسة خشبية، ويحصل الموظفون بالمقابل على 300 ين (2.12 دولار).

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، يقول ماساهيرو شيميزو، صاحب المطعم، أن التجربة تهدف إلى مساعدة الزبائن على التخلص من التوتر والقلق.

ويضيف أن الصفعة قد تكون مفيدة للصحة، إذ من الممكن أن تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر.

لبنان 24