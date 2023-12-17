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خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

12/17/2023 3:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خُطف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، كولين أرمسترونغ، في ولاية لوس ريوس في جنوب غربي البلاد، كما أفادت الشرطة، أمس السبت.


وخُطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضاً، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا، وفق ما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).


وقالت الشرطة في رسالة على منصة ((إكس))، إنها تجري تحقيقاً في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.

الشرق الأوسط

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