خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خُطف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، كولين أرمسترونغ، في ولاية لوس ريوس في جنوب غربي البلاد، كما أفادت الشرطة، أمس السبت.
وخُطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضاً، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا، وفق ما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).
وقالت الشرطة في رسالة على منصة ((إكس))، إنها تجري تحقيقاً في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.
الشرق الأوسط
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