بكلمات مؤثرة .. حاج أردني ينعى حفيده

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى الحاج أبو أسامة حفيده الشاب قصي أحمد العناني بكلمات مؤثرة بعد وفاته متأثراً بإصابته جراء حادث سير مؤسف عن عمر يناهز الـ 21 عاماً.



ونشر الحاج أبو أسامة عبر صفحته على فيسبوك" انتقل الى رحمة الله تعالى ابن بنتي الغالي قصي احمد العناني اثر حادث مؤسف ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون".



وتابع" الله يرحمك يا سيدو، ربنا يجعلك من اهل الفردوس الأعلى ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، بدري يا قصي بدري يا خالي والله بدري".



وكان الحاج دعا بمنشور سابق له بالشفاء العاجل لحفيده إثر تعرضه لحادث سير أدخل على اثره المستشفى .



من جانبها نعت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة ومجلس اتحاد طلبة جامعة الطالب العناني من كلية الأعمال/قسم التسويق .



