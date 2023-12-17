جينيتك تعلن عن إصدار جديد من منصتها الأمنية سيكيوريتي سنتر (Security Center)

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، 12 ديسمبر 2023: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، اليوم عن إصدار جديد من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، سيكيوريتي سنتر (Security Center). ويمثل هذا الإصدار حقبة جديدة في الطريقة التي يمكن للعملاء من خلالها البقاء على اطلاع بأحدث ميزات وتحديثات المنصة، لا سيما مع تحول الشركة نحو نهج التسليم المستمر.
وفي تعليقه على الإصدار الجديد، قال كريستيان مورين، نائب رئيس هندسة المنتجات وكبير مسؤولي الأمن لدى شركة جينيتك: "يدفع المشهد الأمني سريع التغير إلى زيادة في الطلب على الابتكار السريع. ونحن قادرون من خلال اعتماد نموذج تسليم مستمر، على تقديم ميزات جديدة وتحديثات أمنية أكثر اتساقاً للعملاء مع فترات انقطاع أقل، والحفاظ في الوقت نفسه على الطموحات الكبيرة لاستراتيجيتنا الخاصة بالابتكار".
هذا ويوفر الإصدار الأخير من منصة سيكيوريتي سنتر Security Center العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك:
تحسينات الخرائط
يوفر الإصدار الأحدث من برنامج سيكيوريتي سنتر (Security Center) تحسينات جديدة لرسم الخرائط، بما في ذلك عناصر تحكم جديدة في لوحة المعلومات، وطريقة محسنة لتكبير أو تصغير الخريطة، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمشغلين، لا سيما في عمليات النشر الكبيرة على مستوى المدينة أو في مواقع متعددة.
ويمكن لمشغلي الخرائط إنشاء مهام مراقبة محدودة في لوحات المعلومات باستخدام عناصر التحكم الجديدة، كما يمكنهم سحب الكاميرات (أو عناصر أخرى) من الخرائط إلى مربعات عرض جانبية لعرض مقاطع الفيديو، والبحث بسهولة عن العناصر التي يستهدفونها. ويمكن لخاصية التكبير/التصغير المحسنة الآن عرض طبقات الخرائط أو إخفائها، وفقاً لمقدار التكبير أو التصغير. ويساعد هذا الأمر المشغلين على رؤية ما هو مهم فقط في مستوى التكبير/التصغير الحالي الذي يختارونه، مما يمنع حدوث الفوضى والازدحام في الصور ومقاطع الفيديو. فعلى سبيل المثال، عند التصغير، يمكن إخفاء الأبواب ومناطق الدخول والخروج، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على الكاميرات ووحدات التعرف الآلي على أرقام لوحات السيارات من منظور علوي مهيمن أو ما يسمى منظور عين الطائر. وستظهر العناصر المخفية مرة أخرى عندما يقوم المشغلون بتكبير الصورة على مستوى فردي.
تحسينات المصادقة
تم تعزيز سيكيوريتي سنتر أيضاً بإضافة تحسينات تكوين جديدة لخدمات المصادقة. وتتضمن هذه التحسينات معالج تكوين جديد يرشد المستخدمين خلال عملية الإعداد، ونافذة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمساعدة في اكتشاف المشكلات وتشخيصها، ونافذة اختبار للتحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح قبل اعتماد التحسينات في العمليات.
وتساعد هذه التحسينات على تبسيط تكوين النظام المعقد، وتقلل من بعض حالات عدم اليقين في العملية، بما يتيح لمتخصصي تكامل الأنظمة إعداد النظام وتشغيله بسرعة أكبر.
مستويات جديدة من الكفاءة
وكجزء من نموذج التسليم المستمر، يرسي الإصدار الأخير من برنامج سيكيوريتي سنتر الأساس المتين للميزات الجديدة والطموحة لهذه المنصة، والتي من شأنها تبسيط تكوين النظام وتسهيل إدارته وتدقيقه بشكل كبير. ويعود هذا الأمر بالنفع على العملاء الذين يتطلعون إلى تخفيف عبء الأنشطة اليومية، كالعملاء الذين يديرون مرافق كبيرة ومعقدة. وسيتم تقديم هذه الميزات الجديدة طوال عام 2024، وسوف تساعد في تمكين أنشطة سير عمل متقدمة، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المهام التي تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر.
MENAFN17122023004056002392ID1107609641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.