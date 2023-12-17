الصندوق الثقافي يُطلق أولى خدماته غير المالية "خدمة الاستشارات"

(MENAFN
- Epress release) الرياض، 13 ديسمبر 2023: أعلن الصندوق الثقافي اليوم الأحد عن إطلاق أولى خدماته غير المالية وهي خدمة الاستشارات المُتخصصة التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والأفراد العاملين في القطاع الثقافي، وذلك لتوفير الدعم اللازم لهم في تأسيس وتنمية مشاريعهم الثقافية، بالإضافة إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية التي ستساهم في تعزيز إنتاجيتهم وقدرتهم على إدارة مشاريعهم بنجاح وتحسين فرص قبولهم في الحصول على التمويل من الجهات المعنية.
يقدم الصندوق الثقافي خدمة الاستشارات المتخصصة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وتهدف هذه الشراكة إلى رفع جاهزية المستفيدين في القطاع الثقافي، وتمكينهم من بدء مشاريعهم وشركاتهم وإدارتها بطريقة تضمن التطوير المستدام والنجاح.
ولضمان الوصول لجميع المستفيدين من جميع مناطق المملكة، سيقدم الصندوق نوعين من الجلسات الاستشارية: جلسات حضورية في "مركز دعم المنشآت" في الرياض، وجلسات افتراضية "عن بعد" من خلال "تطبيق نوافذ منشآت" عن طريق خبراء ذوي الكفاءات العالية للإجابة على كافة استفسارات المستفيدين في المجالات العامة والخاصة في القطاع الثقافي.
ويمكن للمهتمين من الاستفادة من الخدمة عن طريق حجز موعد استشارة من خلال موقع الصندوق الثقافي، على أن يكون للفرد فكرة ثقافية أو لدى المنشأة مشروع ثقافي قائم بالفعل، وأن تندرج الاستشارة المطلوبة تحت أحد القطاعات الثقافية الـ 16 ضمن الاستراتيجية الوطنية للثقافة.
الجدير بالذكر أن الصندوق الثقافي تأسس في عام 2021 كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، حيث جاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.
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