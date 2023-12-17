جارتنر: نمو إيرادات أشباه الموصلات بمعدل 17% خلال عام 2024

(MENAFN
- Wallis Public Relations) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 ديسمبر 2023: كشفت أحدث توقعات جارتنر أن إيرادات أشباه الموصلات على الصعيد العالمي ستنمو بمعدل 16.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 624 مليار دولار أمريكي، فيما أشارت التوقعات إلى أن إيرادات هذا السوق ستنخفض خلال عام 2023 بنسبة 10.9% لتصل إلى 534 مليار دولار أمريكي.
وقال آلان بريستلي، نائب الرئيس للتحليلات لدى جارتنر: "لقد شارف عام 2023 على نهايته، ولن يكون الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والناتج عن أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي مثل وحدات معالجة الرسوميات، كافياً لإنقاذ قطاع أشباه الموصلات من معدل الانخفاض المكون من خانتين خلال عام 2023. إن الطلب المنخفض من عملاء الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية، إلى جانب ضعف إنفاق مراكز البيانات/ كبار مزودي الخدمات السحابية، يؤثران بشكل كبير على انخفاض الإيرادات خلال العام الجاري".
إلا أن توقعات عام 2024 تشير إلى تعافي كبير في القطاع حيث سيشهد الطلب على جميع أنواع الرقائق الإلكترونية نمواً ملموساً، مدفوعاً بمعدل نمو من خانتين في سوق بطاقات الذاكرة.
إيرادات بطاقات الذاكرة ستتعافى خلال عام 2024 بعد الانخفاض بمعدل مكون من خانتين
من المتوقع أن يسجل سوق بطاقات الذاكرة انخفاضاً بنسبة 38.8% في عام 2023، مع توقعات بالتعافي خلال عام 2024 وتسجيل معدل نمو يبلغ 66.3%.
وسيؤدي ضعف الطلب وانخفاض الأسعار بسبب فائض العرض إلى انخفاض إيرادات بطاقات الذاكرة المحمولة (NAND flash) بمعدل 38.8% لتصل إلى 35.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية، ستصل الأسعار في قطاع بطاقات الذاكرة (NAND) إلى أدنى مستوياتها، لتتحسن بعد ذلك الظروف بالنسبة للبائعين. ويتوقع المحللون في جارتنر تسجيل تعافي قوي في عام 2024 مع نمو الإيرادات بمعدل 49.6% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 53 مليار دولار أمريكي.
وبسبب فائض العرض وضعف الطلب، فإن بائعي بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) يقومون حالياً بتخفيض السعر في السوق من أجل تقليل المخزون. وسيتواصل فائض العرض خلال الربع الأخير من عام 2023 لسوق بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي السعر. إلا أن التأثير الكامل لارتفاع الأسعار سيصبح واضحاً خلال عام 2024 فقط، إذ من المتوقع حينها أن تشهد إيرادات بطاقات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية زيادة بنسبة 88% لتصل إلى 87.4 مليار دولار أمريكي.
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ستسهم في إنشاء مخدمات جديدة
تقود تطويرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة الطلب على نشر مخدمات عالية الأداء وقائمة على وحدات معالجة الرسوميات، وبطاقات المسرعات في مراكز البيانات، ما يؤدي إلى بروز الحاجة لنشر مسرعات أحمال العمل في مخدمات مراكز البيانات بهدف دعم التدريب واستنتاج أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون لدى جارتنر بأن يسهم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مراكز البيانات في إنشاء مخدمات جديدة بنسبة تزيد عن 20% وتشمل مسرعات أحمال العمل.
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