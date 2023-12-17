راكز تحصل على جائزة أفضل منطقة حرة للعام خلال حفل توزيع جوائز إنتربرايز أجيليتي 2023

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 13 ديسمبر 2023: فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بجائزة أفضل منطقة حرة للعام وذلك في حفل توزيع جوائز إنتربرايز أجيليتي 2023 المرموق والذي نظمته مجلة Entrepreneur Middle East مؤخراً. وجاء حصول راكز على هذه الجائزة تكريماً على إبدائها المرونة تجاه نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أعرب رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز عن سعادته بهذا التكريم وقال: "يمثل الفوز بهذه الجائزة إنجازاً يُضاف إلى سجل راكز الحافل بالنجاحات. وهذا يثبت مدى التزامنا بتوفير منصة فريدة من نوعها تتيح للشركات فرصة الازدهار في المنطقة. كما يُعد تكريم راكز بهذه الجائزة إشادة بجهودنا الحثيثة ومساهماتنا الدؤوبة في دفع عجلة تقدم الشركات وازدهارها على الصعيد المحلي والعالمي على حد سواء بالإضافة إلى تعزيزنا لبيئة عمل تنبض بالحيوية في إمارة رأس الخيمة ومساعدة الشركات في التوسع للأسواق العالمية".
وأضاف جلاّد: "تواصل راكز دورها البارز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، حيث يؤكد فوزها بهذه الجائزة حجم التفاني الذي تبذله لأجل تعزيز بيئة عمل تسمح للشركات بالازدهار والابتكار والنجاح. كما تواصل راكز التزامها بتقديم خدمات على مستوى عالمي ومرافق حديثة علاوة على توفيرها لخدمات الدعم الشامل للعملاء والشركاء".
وإضافةً إلى هذا الإنجاز، يجدر بالذكر تكريم ملهم الشوا، المستشار العام لدى راكز من قِبل منظمة The Legal 500 وإدراجه ضمن قائمة المحامين الداخليين والفرق القانونية الأكثر تأثيراً في مجال الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لعام 2023، حيث يُعد إدراجه ضمن قائمة أفضل المستشارين العامين وكبار المستشارين القانونيين في المنطقة مصدر فخر واعتزاز لراكز نظراً لما يمثله هذا الإنجاز من تقدير على مساهماتهم البارزة في دعم الأعمال المرتبطة بالقانون وتنميتها. كما يمثل هذا الأمر شهادة على مهارة الشوا القيادية الاستثنائية وخبرته الواسعة في المجال القانوني.
تلتزم راكز بالحفاظ على أعلى المعايير في تقديم الخدمات والتسهيلات ودفع عجلة النمو ومواصلة مسيرتها كمنطقة اقتصادية رائدة في مجال الأعمال، كما تتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المماثلة والمساهمة بشكل فعال في دفع العملاء والشركاء نحو النجاح.
MENAFN17122023004948011424ID1107609620
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.