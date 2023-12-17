"محظوظ" يدعم تحقيق بيئة صحية وأكثر استدامة عبر زراعة أشجار المانجروف

(MENAFN
- Ewings) 12 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع أولويات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، اختتم "محظوظ"، السحب الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تتمثل مهمته في تغيير حياة الناس للأفضل، فعالياته البيئية للعام 2023 بالتأكيد مرة أخرى على التزامه الراسخ حيال القضايا المتعلقة بالاستدامة البيئية عبر تنظيم فعالية بمشاركة موظفي الشركة لزراعة أشجار المانجروف.
وتزامن هذا النشاط، الذي يندرج ضمن جهود "محظوظ" الدؤوبة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية، مع اختتام عام الاستدامة، الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ بالمساهمة بشكل فعال في إحداث تأثير إيجابي يتجاوز عالم الجوائز الأسبوعية التي يقوم بتقديمها.
وتعليقاً على ذلك، قالت سوزان قزي، رئيسة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية للشركات في "إي وينجز"، القائمة بالعمليات التشغيلية للسحب الأسبوعي "محظوظ": "مما لا شك فيه أن البيئة النظيفة والمستدامة تُمثل جزءاً لا يتجزأ من صحتنا الجماعية، كما أنها تشكل أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها برنامج "محظوظ" الحافل فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية. من المعروف أن غابات المانجروف تعمل على امتصاص الكربون بكفاءة استثنائية، الأمر الذي يمكنها من القيام بدور فعال في المساعدة على خلق ظروف مناخية أفضل. من خلال الحفاظ على غابات المانجروف وتنميتها، فإننا نساهم في مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، مع استخدام حلول صديقة للبيئة".
وأضافت قزي: "لطالما كان فريق العمل لدينا شغوفاً بالمساهمة في العمل المجتمعي والتصدي للقضايا المتعلقة بإصحاح البيئة، وتعد هذه الفعالية الخاصة بزراعة الأشجار بمثابة شهادة على التزام "محظوظ" بالممارسات المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً للجميع".
يشجع "محظوظ" متابعيه وشركائها وعامة الناس على أن يحذوا حذوه ويشاركوا بنشاط في الحفاظ على البيئة.
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