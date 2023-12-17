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عضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. عبد الجبار يخضع لجراحة بعد كسر في الورك

12/17/2023 2:30:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سيخضع كريم عبد الجبار لاعب ارتكاز لوس أنجليس ليكرز السابق وعضو قاعة المشاهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعملية جراحية بعد كسر في الورك إثر سقوطه في حفل موسيقي.

وكان عبد الجبار البالغ عمره 76 عاما، والذي فاز بست بطولات للدوري ويملك رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم ست مرات، الهداف التاريخي للدوري حتى تجاوز ليبرون جيمس رقمه في فبراير الماضي.

وقالت شريكته التجارية ديبورا موراليس في بيان عبر منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "الليلة الماضية وأثناء حضوره حفلا موسيقيا، سقط كريم على الأرض مما تسبب في كسر وركه. سيخضع لعملية جراحية اليوم.

"نحن ممتنون للغاية جميعا لكل المساندة التي تلقاها كريم خاصة من إدارة إطفاء لوس أنجليس التي قدمت المساعدة له في موقع الحادث، وكذلك للفريق الطبي الرائع والأطباء في المستشفى الذين يعتنون بكريم كثيرا الآن".

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