عقب الخسارة أمام خيتافي 3-صفر.. إشبيلية الإسباني يُقيل مدربه دييجو ألونسو لسوء النتائج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه دييجو ألونسو من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام خيتافي 3-صفر السبت.
ورحل المدرب البالغ من العمر 48 عاما عن تدريب منتخب أوروجواي بعد فشله في قيادة الفريق لعبور دور المجموعات في كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في قطر.
ومع إشبيلية، الذي يحتل المركز 16 في الدوري الإسباني، حقق المدرب انتصارين فقط منذ تعيينه في أكتوبر تشرين الأول الماضي خلفا للمدرب خوسيه لويس مينديليبار.
وقال النادي في بيان "نود أن نعلن إعفاء دييجو ألونسو من مهامه كمدرب للفريق الأول. نشكره على جهوده ونتمنى له الأفضل في المستقبل".
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