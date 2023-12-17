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عقب الخسارة أمام خيتافي 3-صفر.. إشبيلية الإسباني يُقيل مدربه دييجو ألونسو لسوء النتائج

12/17/2023 2:30:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن نادي إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إقالة مدربه دييجو ألونسو من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام خيتافي 3-صفر السبت.

ورحل المدرب البالغ من العمر 48 عاما عن تدريب منتخب أوروجواي بعد فشله في قيادة الفريق لعبور دور المجموعات في كأس العالم التي أقيمت العام الماضي في قطر.

ومع إشبيلية، الذي يحتل المركز 16 في الدوري الإسباني، حقق المدرب انتصارين فقط منذ تعيينه في أكتوبر تشرين الأول الماضي خلفا للمدرب خوسيه لويس مينديليبار.

وقال النادي في بيان "نود أن نعلن إعفاء دييجو ألونسو من مهامه كمدرب للفريق الأول. نشكره على جهوده ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

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