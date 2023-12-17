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مايكروسوفت تفكك شبكة جريمة إلكترونية تبيع حسابات احتيالية لعصابة قراصنة خطيرة

12/17/2023 2:30:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت نجاحها في تفكيك البنية التحتية لشبكة جريمة إلكترونية باعت حسابات احتيالية على خدمة البريد الإلكتروني أوتلوك إلى قراصنة آخرين ومنهم عصابة سكاتيرد سبايدر الخطيرة.

وقالت مايكروسوفت إن الشبكة التي فككتها اسمها "ستورم 1152" توصف بأنها لاعب رئيسي في عالم الجريمة الإلكترونية حيث تقدم نظاما متكاملا من خدمة الحوسبة السحابية "سي.أيه.أيه.إس" والتي تقدم خدمات القرصنة والجرائم الإلكترونية لأفراد ومجموعات أخرى". وتأسست مجموعة ستوم-1152 لبيع حوالي 750 مليون حساب احتيالي على خدمات مايكروسوفت من خلال خدمتها التي حملت اسم "هوتميل بوكس دوت إم.إي" وحققت إيرادات غير مشروعة بملايين الدولارات وسببت خسائر لمايكروسوفت بملايين الدولارات. ووصفت الشركة الأمريكية الشبكة بأنها "البائع والمنشئ الأول لحسابات مايكروسوفت الاحتيالية".


ووصفت مايكروسوفت هذه العملية باعتبارها "نظام لاستخدام نقاط الإنترنت للتسلل إلى أجهزة أنظمة أمان مايكروسوفت على أساس أنهم مستخدمون طبيعيون شرعيون لخدمات مايكروسوفت، وفتح حسابات البريد الإلكتروني على مايكروسوفت أوتلوك بأسماء مستخدمين مزيفين، وبيع هذه الحسابات إلى عصابات الجريمة الإلكترونية.

وقالت مايكروسوفت إنها حددت عدة مجموعات قرصنة للحصول على فدية تستفيد من خدمات شبكة ستورم 1162 بما في ذلك مجموعة أوكتو تيمبست والمجموعة الأشهر سكاتيرد سبايدر. ويعتقد أن مجموعة سكاتيرد سبايدر تتكون من مجموعة من الشباب المتحدثين باللغة الإنجليزية، وارتبطت في وقت سابق من العام الحالي بهجمات استهدفت عملاء شركة أوكتا في محاولة لسرقة بيانات حساسة.

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