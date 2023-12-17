محمد الشرقي يشهد ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي ويتوّج الفائزين

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مكانة الخيل في التراث العربي الإسلامي، وأهمية تعزيز الرياضات التراثية والموروث الشعبي لدولة الإمارات ونشره إلى العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، ختام النسخة الثامنة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي التي تقام تحت رعاية سموه في ميدان قلعة الفجيرة، بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبطولات الرياضية التي تنظمها الفجيرة، انطلاقًا من دورها المحوري في تعزيز قطاع الرياضة عامة، ورياضة الخيل والفروسية خاصة، ودعم توجهات الدولة في هذا المجال.

وأشاد سموه بمستوى التنظيم العالي للبطولة وجهود الشركاء والرعاة واللجان التحكيمية في إنجاح هذه النسخة وتحقيق أهدافها على المستوى الإقليمي والدولي.

وكرم سموه الفائزين الثلاثة في فئة بطولة الفحول، والرعاة وشركاء البطولة ولجنة التحكيم، كما توج سموه مربط دبي للخيول العربية الحاصل على سيف الفجيرة الذهبي في نسخة البطولة هذا العام.

حضر ختام البطولة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين والمدراء من داخل الفجيرة وخارجها.

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