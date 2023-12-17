واتساب يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين أخرين.

يذكر أن الرسائل الصوتية على واتساب حاليا يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل للأبد، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.

يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حاليا خيار "اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة" للمستخدمين.

ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:

زر إيقاف أحمر: إيقاف التسجيل (وهو مفيد للشخص الذي يفكر فيما يمكن أن يقوله بعد ذلك) ويمكن الضغط مرة أخرى على الزر لاستئناف التسجيل.

زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد أن يقوم المستقبل بالاستماع لها.

زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.

زر إرسال: يرسل الرسالة.

وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتيا، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة، وهو الرمز الذي اعتاد عليه مستخدمو واتساب مع الصور والفيديوهات القابلة للتدمير الذاتي.

ويظهر الرمز للمستقبلين أن الرسالة يمكن سماعها مرة واحدة، ولا يمكن إعادة إرسالها ولا حفظها. كما أن الرسالة ستختفي آليا إذا مر أسبوعين دون فتحها ولا سماعها.

وبحسب شركة واتساب فإنه سيتم توفير الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.