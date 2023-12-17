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مدرب التنس الشهير باتريك مراد أوغلو: عودة النجمة اليابانية نعومي أوساكا تفيد كثيراً تنس السيدات

12/17/2023 2:30:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مدرب التنس الشهير باتريك مراد أوغلو إن تنس السيدات بحاجة إلى نجمات كبيرات وإن بطولات المحترفات ستستفيد فعليا من عودة المصنفة الأولى عالميا سابقا اليابانية نعومي أوساكا إلى الملاعب والبطولات بعد غياب استمر 15 شهرا.

وأخر بطولة شاركت فيها اللاعبة الفائزة بأربع بطولات كبرى كانت بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو أواخر سبتمبر أيلول 2022 وأنجبت طفلة تدعى شاي في يوليو تموز الماضي.

وستعود أوساكا إلى الملاعب عندما تشارك في بطولة برزبين الدولية التي تأتي ضمن الاستعداد لأستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل والتي ستقام في ملبورن بارك ما بين 14 و28 يناير المقبل.

وقال مراد أوغلو مدرب النجمة الأمريكية سيرينا وليامز السابق لشبكة يوروسبورت "أعتقد أن هذه هي أفضل أخبار بالنسبة لتنس السيدات.

"الآن لدينا كوكو جوف ونعومي أوساكا وهذا لا يعني عدم وجود أخريات لأنه بالطبع هناك أخريات كثيرات لكني أعتقد أن وجود هاتين اللاعبتين مثير للغاية."

"هما نجمتان كبيرتان لذا فإن وجودهما رائع بالنسبة لبطولات السيدات. بطولات السيدات بحاجة لنجمات كبيرات. استمتعنا خلال سنوات طويلة مع سيرينا وفينوس (وليامز) وماريا شارابوفا وهن بالفعل ثلاث نجمات عظيمات."

وأضاف المدرب الفرنسي "وأنا أعتقد أن وجود لاعبات مثل هؤلاء يمنح تنس السيدات الكثير من الاهتمام. لذا أنا متحمس جدا بعودة نعومي. أعتقد أنها لاعبة عظيمة."

ويتوقع مراد أوغلو أن تقدم أوساكا أداء جيدا مع عودتها للملاعب قائلا إنها ستتمكن من تجاوز أي تراجع في مستواها بسبب الغياب الطويل بفضل قوتها الفطرية وأسلوبها الهجومي.

وأردف المدرب المخضرم "مستواها هائل وضرباتها هائلة. وأعتقد أن من الممكن أن تشكل تهديدا (لبقية المتنافسات). ستكون جاهزة لأستراليا المفتوحة ولن ينقصها سوى لياقة المباريات.

"لذا سنعرف قريبا جدا مدى قدرتها على المنافسة مباشرة (بعد العودة) أم أنها ستحتاج لبعض الوقت حتى تكون قادرة على المنافسة. لكني أعتقد أنها ستكون قادرة على المنافسة مباشرة بعد العودة."

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