مشعل الأحمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقدم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل.
ونقل تلفزيون الكويت اليوم الأحد، وعلى الهواء مباشرة، مراسم صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.
ووري جثمان الأمير الراحل الثرى في مقبرة الصليبيخات.
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