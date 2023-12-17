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مشعل الأحمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل

12/17/2023 2:30:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صفوف المصلين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل.

ونقل تلفزيون الكويت اليوم الأحد، وعلى الهواء مباشرة، مراسم صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد، في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

ووري جثمان الأمير الراحل الثرى في مقبرة الصليبيخات.

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