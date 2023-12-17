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محمد بن زايد: أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت

12/17/2023 2:30:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التوفيق والسداد، وقيادة دولة الكويت نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة.».

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