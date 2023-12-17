محمد بن زايد: أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمنياته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، التوفيق والسداد، وقيادة دولة الكويت نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أتمنى لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت الشقيقة نحو المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.. سنواصل العمل معاً من أجل تعزيز علاقاتنا الأخوية لمصلحة شعبينا ودفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام لما فيه الخير لشعوب المنطقة.».
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