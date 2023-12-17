الحرب على غزة في يومها الـ72... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ72 من العدوان على غزة ، تتواصل الغارات والقصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، فيما تحتدم المعارك البرية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور، والتي يتخللها استهداف آليات عسكرية وناقلات جند.
وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 18,800 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين وتحت الأنقاض.
إلى ذلك، بدأت إسرائيل تحركاتها من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خصوصًا بعد مقتل 3 رهائن بنيران الجيش الإسرائيلي أمس في حي الشجاعية، إذ التقى رئيس الموساد، دافيد برنياع، برئيس وزراء قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، من أجل إحياء المحادثات.
ومن جانبها، ترفض "حماس" إبرام أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل توقف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، وعلى أن يكون ذلك وفقا لشروط المقاومة؛ ذلك ما أعلنه القيادي في الحركة، أسامة حمدان، مساء اليوم خلال مؤتمر صحافي.
وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي: "الجيش وأنا كمسؤول عنه نتحمل مسؤولية قتل المختطفين في حي الشجاعية، وسنعمل ما يلزم من أجل تكرار مثل هذه الحوادث مع استمرار القتال"، مضيفا أن "المختطفين الثلاثة عملوا كل شيء ورفعوا العلم الأبيض وخرجوا من دون ارتداء قمصان حتى نفهم ولا نشتبه بهم، إذ أن إطلاق النار عليهم تم خلال القتال وبظروف ضغط وخلافا لتعليمات إطلاق النار التي تنص على عدم إطلاق النار على من يرفع العلم الأبيض".
عشرات الشهداء والإصابات بقصف استهدف منزلا في جباليا
وصول 10 شهداء وعدد من الإصابات لعيادة جباليا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في منطقة جباليا البلد شمال القطاع.
تجدد القصف المدفعي والغارات على خانيونس
الطيران الإسرائيلي يشن غارة غرب بلدة القرارة في خانيونس.
تجدد القصف الجوي والمدفعي على مناطق شرقي خانيونس.
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