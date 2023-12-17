الحرب على غزة في يومها الـ72... الاحتلال يواصل شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ72 من العدوان على غزة ، تتواصل الغارات والقصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان والنازحين في مختلف أنحاء القطاع، فيما تحتدم المعارك البرية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور، والتي يتخللها استهداف آليات عسكرية وناقلات جند.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 18,800 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين وتحت الأنقاض.

إلى ذلك، بدأت إسرائيل تحركاتها من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" خصوصًا بعد مقتل 3 رهائن بنيران الجيش الإسرائيلي أمس في حي الشجاعية، إذ التقى رئيس الموساد، دافيد برنياع، برئيس وزراء قطر، محمد عبد الرحمن آل ثاني، من أجل إحياء المحادثات.

ومن جانبها، ترفض "حماس" إبرام أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل توقف الحرب على قطاع غزة بشكل كامل، وعلى أن يكون ذلك وفقا لشروط المقاومة؛ ذلك ما أعلنه القيادي في الحركة، أسامة حمدان، مساء اليوم خلال مؤتمر صحافي.

وذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي: "الجيش وأنا كمسؤول عنه نتحمل مسؤولية قتل المختطفين في حي الشجاعية، وسنعمل ما يلزم من أجل تكرار مثل هذه الحوادث مع استمرار القتال"، مضيفا أن "المختطفين الثلاثة عملوا كل شيء ورفعوا العلم الأبيض وخرجوا من دون ارتداء قمصان حتى نفهم ولا نشتبه بهم، إذ أن إطلاق النار عليهم تم خلال القتال وبظروف ضغط وخلافا لتعليمات إطلاق النار التي تنص على عدم إطلاق النار على من يرفع العلم الأبيض".





عشرات الشهداء والإصابات بقصف استهدف منزلا في جباليا

وصول 10 شهداء وعدد من الإصابات لعيادة جباليا جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة شهاب في منطقة جباليا البلد شمال القطاع.

تجدد القصف المدفعي والغارات على خانيونس

الطيران الإسرائيلي يشن غارة غرب بلدة القرارة في خانيونس.

تجدد القصف الجوي والمدفعي على مناطق شرقي خانيونس.

