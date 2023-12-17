الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتلضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الرائد المتقاعد يوسف أفنير دوران (26 عاما) من القدس، الذي قاتل كجزء من وحدة التنقل العملياتي (بلانام) وخدم كمقاتل جمع في الأسطول الثالث عشر، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قتل الرقيب أول شالوف سالزمان (24 عاما) من رمات يشاي، وهو مقاتل في الكتيبة 6623 من تشكيل "رأس الحربة" في معركة جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال القتال الذي دار في قطاع غزة أمس السبت.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 453، فيما يبلغ عدد مصابيه منذ بداية المناورة البرية في قطاع غزة 681 بينهم 158 إصابة حرجة.