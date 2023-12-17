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الأونروا تعرب عن الفزع جراء تشويه سمعة الفلسطينيين

12/17/2023 2:19:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن "الفزع" جراء حملات "تشويه السمعة" التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.

وأفاد مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في كلمة نشرت الوكالة الأممية فحواها على حسابها في منصة "إكس"،
إنه يشعر بـ "الفزع جراء حملات تشويه السمعة، التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدم لهم المساعدات".

وأضاف لازاريني: "بصفتي مفوض عام أونروا، عايشت ذلك أكثر من مرة، لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب".

وتابع قائلا: "ما تزال يصدمني المستويات المتزايدة باستمرار من اللاإنسانية، والافتقار إلى التعاطف والإنسانية.. ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب أي شخص، ويجب أن يجعلنا جميعا نعيد التفكير في قيمنا".

ولفت لازاريني إلى أن "الناس جائعون. وهذا شيء جديد تماما في غزة. ولم نشهد ذلك في الصراعات السابقة".


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