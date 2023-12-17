الأونروا تعرب عن الفزع جراء تشويه سمعة الفلسطينيين

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن "الفزع" جراء حملات "تشويه السمعة" التي تستهدف الفلسطينيين ومن يساعدهم.
وأفاد مفوض "الأونروا" فيليب لازاريني، في كلمة نشرت الوكالة الأممية فحواها على حسابها في منصة "إكس"،
إنه يشعر بـ "الفزع جراء حملات تشويه السمعة، التي تستهدف الفلسطينيين ومن يقدم لهم المساعدات".
وأضاف لازاريني: "بصفتي مفوض عام أونروا، عايشت ذلك أكثر من مرة، لأن وكالتنا هي أيضا أحد الأهداف في هذه الحرب".
وتابع قائلا: "ما تزال يصدمني المستويات المتزايدة باستمرار من اللاإنسانية، والافتقار إلى التعاطف والإنسانية.. ما يحدث في غزة يجب أن يثير غضب أي شخص، ويجب أن يجعلنا جميعا نعيد التفكير في قيمنا".
ولفت لازاريني إلى أن "الناس جائعون. وهذا شيء جديد تماما في غزة. ولم نشهد ذلك في الصراعات السابقة".
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